Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера пособия на первого ребенка

| 08 июн 2020 | 17:54

В России в два раза увеличилось пособие на первого ребенка до полутора лет. Минимальный размер выплат ранее составлял 3375 рублей, теперь сумма удвоилась до 6752 рублей. Соответствующий закон о принятии неотложных мер за подписью Президента РФ Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.





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Фото: newsbash.ru

Отмечается, что пособия смогут получить неработающие родители. Также в стране повышается максимальный размер выплат для молодых мам, потерявших работу во время декретного отпуска. Раньше они могли получать 6 тысяч рублей, теперь эта сумма увеличилось до 13,5 тысячи рублей.