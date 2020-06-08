В Башкирии установили новую величину прожиточного минимума

| 08 июн 2020 | 22:07

В Башкирии установили среднемесячную величину прожиточного минимума за первый квартал 2020 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано 8 июня.







В среднем в расчете на душу населения прожиточный минимум установлен в размере 9442 рубля. Однако для различных социально-демографических групп населения прожиточный минимум отличается. Так, для трудоспособного населения величина составляет 10025 рублей, для пенсионеров — 7695 рублей, для детей — 9519 рублей.



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Величина прожиточного минимума определяется раз в квартал на основании стоимости потребительской корзины и данных Башстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Величина прожиточного минимума влияет на размер всевозможных выплат и пособий.