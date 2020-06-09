В Стерлитамаке подрядчик устраняет недочеты дорожного покрытия

Стерлитамакский район | 09 июн 2020 | 10:44

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется всесторонний контроль выполненных работ. Работы, не прошедшие проверку, не принимаются до устранения всех выявленных недочётов.





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Фото: www.sterlitamakadm.ru | администрация Стерлитамака