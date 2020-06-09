В Стерлитамаке подрядчик устраняет недочеты дорожного покрытия

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется всесторонний контроль выполненных работ. Работы, не прошедшие проверку, не принимаются до устранения всех выявленных недочётов.
Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, в прошлом году уложенный асфальт по ул. Геологической не прошёл испытаний. В этом году подрядная организация устраняет выявленные недочёты, укладывает новый верхний слой асфальтового покрытия. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram