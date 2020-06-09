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В Стерлитамаке подрядчик устраняет недочеты дорожного покрытия

В Стерлитамаке подрядчик устраняет недочеты дорожного покрытия

Стерлитамакский район | 09 июн 2020 | 10:44

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется всесторонний контроль выполненных работ. Работы, не прошедшие проверку, не принимаются до устранения всех выявленных недочётов.

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Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, в прошлом году уложенный асфальт по ул. Геологической не прошёл испытаний. В этом году подрядная организация устраняет выявленные недочёты, укладывает новый верхний слой асфальтового покрытия.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: www.sterlitamakadm.ru | администрация Стерлитамака

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