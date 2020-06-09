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Радий Хабиров объявил о строительстве завода по глубокой переработке зерна

Радий Хабиров объявил о строительстве завода по глубокой переработке зерна

| 09 июн 2020 | 23:33

Глава Башкирии Радий Хабиров на онлайн-встрече с представителями общественных организаций ветеранов объявил о строительстве завода по глубокой переработке зерна.



— Туземцами мы быть не должны, — сказал руководитель республики. — Берем живое зерно, продаем и все деньги теряем. Когда мы собирали продуктовые пакеты «Продукты Башкортостана», которые отправляли ветеранам по линии волонтеров, я попросил положить в коробку наши башкирские продукты, чтобы с производителями проще было договориться о цене, и все-таки было наше башкирское, родное. Знаете, я макароны не нашел. Мы одни из самых крупных производителей зерна, а макароны сами не делаем. Занимаемся этим вопросом сейчас. какое-то время у нас это займет, но мы обязательно перерабатывающую промышленность поднимем.

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Напомним, что вопрос о макаронах возник и при формировании продуктовых наборов для школьников. На одном из совещаний в правительстве РБ Радия Хабирова возмутило то, что своих макарон республика не производит.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: скриншот с видео UTV

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