В Сибае планируют построить реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Сибай | 10 июн 2020 | 10:17
В башкирском Зауралье вскоре планируют построить Республиканский многопрофильный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект разместится в Сибае.
Первый зампремьер-министра правительства Андрей Назаров обсудил с коллегами реализацию проекта, который представили глава республики 23 мая. Потенциальными пациентами центра являются 716 детей-инвалидов и 2321 детей с ОВЗ. Все они проживают на территории Сибая, Баймакского, Бурзянского, Абзелиловского, Зилаирского и Хайбуллинского районов.
Комплекс станет не только медицинским центром, но и объединит в себе образовательную, спортивную, культурную и социальную зоны обслуживания. Ежедневно центр смогут посещать центр ежедневно, а 50 из них получат возможность находиться в нем круглосуточно.
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