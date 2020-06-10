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В Сибае планируют построить реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

В Сибае планируют построить реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Сибай | 10 июн 2020 | 10:17

В башкирском Зауралье вскоре планируют построить Республиканский многопрофильный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект разместится в Сибае.



Первый зампремьер-министра правительства Андрей Назаров обсудил с коллегами реализацию проекта, который представили глава республики 23 мая. Потенциальными пациентами центра являются 716 детей-инвалидов и 2321 детей с ОВЗ. Все они проживают на территории Сибая, Баймакского, Бурзянского, Абзелиловского, Зилаирского и Хайбуллинского районов.

Комплекс станет не только медицинским центром, но и объединит в себе образовательную, спортивную, культурную и социальную зоны обслуживания. Ежедневно центр смогут посещать центр ежедневно, а 50 из них получат возможность находиться в нем круглосуточно.

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– В Зауралье многопрофильный реабилитационный центр для детей просто необходим. В нем должны быть предусмотрены три направления – образование, реабилитация и оздоровление, - отметил Андрей Назаров.
Проектно-изыскательные работы завершат к сентябрю этого года. Через две недели первый зампремьер-министра поручил предоставить готовый проект объекта.

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Источник: www.sobkor02.ru

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