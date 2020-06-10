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В Башкирии опекуны могут получить более 12 тысяч рублей из-за коронавируса

В Башкирии опекуны могут получить более 12 тысяч рублей из-за коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 19:10

Оформить выплаты могут жители Башкирии, которые в период с апреля по июнь 2020 года занимались опекой инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей без попечения родителей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, такая категория граждан может получить 12 130 рублей.



Уточняется, что для этого на портале Госуслуги создан специальный сервис для оформления заявления на вышеназванные начисления. Перечень людей, которые могут получить выплаты, формируется регионами России отдельно за апрель-май и июнь. Причем период опеки за календарный месяц не должен быть меньше семи дней.

«Заявление о начислениях можно подать в региональный орган Пенсионного фонда России или в отделения МФЦ в период с 1 июля по 1 октября. Денежные средства будут выплачиваться одним платежом за три месяца из расчета 12 130 рублей в месяц за каждого взятого под опеку», - рассказали в региональном Минтруде.
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Отмечается, что в Башкирии соответствующие платежи могут получить 70 граждан, которые в период коронавируса оформили временную опеку над 57 детьми и 20 пожилыми.
«При расчете среднедушевого дохода семьи, или одиноко проживающего гражданина, получателей спецвыплат при назначении мер соцподдержки данные начисления не учитываются в составе такого дохода», - завершили в ведомстве.
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Источник: gorobzor.ru

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