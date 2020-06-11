В Башкирии за 5 лет планируется построить 100 газовых заправок

| 11 июн 2020 | 09:57

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров поручил в ближайшие пять лет построить в республике 100 газовых заправок. Соответствующее заявление он сделал на профильном совещании.







На данный момент в регионе работает 15 компрессорных станций. В правительстве республики отметили, что у газа есть преимущества перед бензином и дизелем: дешевизна, отсутствие загрязнений от выхлопов, увеличение ресурсов двигателя.



В 2020 году в республике должны появиться еще семь компрессорных станций. Первая из них – в городе Нефтекамске, рядом с заводом «НефАЗ», выпускающем автобусы в том числе и на газовом топливе. В последующие два года запланировано возведение еще 19 таких заправок.



«Сегодня для полноценного развития сети газовых заправок такого количества в регионе недостаточно», – отметил Андрей Назаров и предложил «поставить амбициозную цель» – в течение ближайших пяти лет построить в регионе 100 газозаправок. В свою очередь власти региона готовы создать программу по переводу всех машин государственных перевозчиков на новое топливо. Назаров надеется, что этому примеру последуют и частники.

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Фото: kudavlozhit.ru

На данный момент в регионе есть около пяти тысяч автомобилей, которые работают на газе. Для того чтобы стимулировать перевод коммерческого транспорта на экологичное топливо, организациям автопарков снизили транспортный налог.