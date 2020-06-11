В Башкирии на развитие инфраструктуры сел в 2019 году было направлено более 1,2 миллиарда рублей

| 11 июн 2020 | 11:27

В 2019 году на развитие инфраструктуры сел Башкортостана направлено более 1,2 млрд. рублей (из них 692,8 млн из федерального бюджета). 816,7 млн рублей потратили на жилищное строительство, 840 сельских семей получили субсидии на улучшение жилищных условий.







В пресс-службе Минсельхоза Башкортостана рассказали, что в декабре 2019 года было дополнительно привлечено из федерального бюджета 114,1 млн рублей. С учетом софинансирования из республиканского бюджета в размере 52,1 млн рублей, еще 166 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий.



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По итогам года построено и введено 8 объектов газоснабжения, общей протяженностью 32,3 км, проложено 11 водопроводов протяженностью 66,9 км. Построено 4 фельдшерско-акушерских пункта (в Абзелиловском, Калтасинском, Ишимбайском, Аскинском районах), реализовано 3 проекта по поддержке местных инициатив граждан (строительство многофункциональных спортивных площадок).Завершена реализация проекта комплексной застройки в микрорайоне Юбилейный села Карабашево Илишевского района. Начата комплексная застройка квартала «Италмас» села Шудек Янаульского района.