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Правила блокировки счетов банками могут ужесточить

Правила блокировки счетов банками могут ужесточить

| 11 июн 2020 | 13:04

Российские банки попросили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться, следует из предложений участников платежного рынка.



В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.

"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", - говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".

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В ответ на эти предложения Банк России рекомендовал ассоциации "Финтех", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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