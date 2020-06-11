Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии окажут помощь фермерам, которые выращивают яблони и ягоды

В Башкирии окажут помощь фермерам, которые выращивают яблони и ягоды

В Башкирии окажут помощь фермерам, которые выращивают яблони и ягоды

| 11 июн 2020 | 16:19

Министерство сельского хозяйства республики запланировало нарастить объемы производства соков. Для этого разработана программа поддержки садоводов. По мнению министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, Башкортостан отстает в выращивании ягодных культур. Исправление ситуации началось в 2019 году.



— В Чимшинском районе в прошлом году 11 гектаров яблоневых садов заложили. Будем доводить до 100-200 гектаров. Мы уже предлагаем субсидии для малых форм хозяйствования, для субъектов экономики, которые хотят заняться интенсивным садоводством. Это около 500 тысяч рублей на 1 гектар. Поддержку получат также внедрение системы орошения, хранение и логистика, — сказал Ильшат Фазрахманов.

Радий Хабиров объявил о строительстве завода по глубокой переработке зерна

Читайте также:

Радий Хабиров объявил о строительстве завода по глубокой переработке зерна
Кроме того 5 млрд 498 млн рублей выделено на воплощение госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Срок ее реализации 2021 – 2026 годы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: