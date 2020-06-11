В Башкирии окажут помощь фермерам, которые выращивают яблони и ягоды

| 11 июн 2020 | 16:19

Министерство сельского хозяйства республики запланировало нарастить объемы производства соков. Для этого разработана программа поддержки садоводов. По мнению министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, Башкортостан отстает в выращивании ягодных культур. Исправление ситуации началось в 2019 году.







— В Чимшинском районе в прошлом году 11 гектаров яблоневых садов заложили. Будем доводить до 100-200 гектаров. Мы уже предлагаем субсидии для малых форм хозяйствования, для субъектов экономики, которые хотят заняться интенсивным садоводством. Это около 500 тысяч рублей на 1 гектар. Поддержку получат также внедрение системы орошения, хранение и логистика, — сказал Ильшат Фазрахманов.



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Фото: newsbash.ru

Кроме того 5 млрд 498 млн рублей выделено на воплощение госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Срок ее реализации 2021 – 2026 годы.