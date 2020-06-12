"Башавтотранс" получил 50 новых автобусов

В соцсетях глава Башкортостана рассказал подписчикам об очередном поступлении новых автобусов марки «НефАЗ» для «Башавтотранса». Попутно он высказал мнение о проблеме с общественным транспортом в регионе, вспомнив свои первые эмоции после вступления на пост главы региона.
- Полтора года назад мое первое впечатление от Уфы - ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков, – написал он.
Тогда Радий Хабиров поставил задачу «разобраться с этим максимум за год», но удалось еще не все. Он отметил, что властям удалось спасти и вернуть к жизни государственного перевозчика «Башавтотранс», разработать и ввести оплату с помощью карты «Алга» и наладить контроль за работой частных извозчиков.