Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » "Башавтотранс" получил 50 новых автобусов

"Башавтотранс" получил 50 новых автобусов

"Башавтотранс" получил 50 новых автобусов

| 12 июн 2020 | 10:40

В соцсетях глава Башкортостана рассказал подписчикам об очередном поступлении новых автобусов марки «НефАЗ» для «Башавтотранса». Попутно он высказал мнение о проблеме с общественным транспортом в регионе, вспомнив свои первые эмоции после вступления на пост главы региона.



- Полтора года назад мое первое впечатление от Уфы - ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков, – написал он.



Тогда Радий Хабиров поставил задачу «разобраться с этим максимум за год», но удалось еще не все. Он отметил, что властям удалось спасти и вернуть к жизни государственного перевозчика «Башавтотранс», разработать и ввести оплату с помощью карты «Алга» и наладить контроль за работой частных извозчиков.
В Башкирии за 5 лет планируется построить 100 газовых заправок

Читайте также:

В Башкирии за 5 лет планируется построить 100 газовых заправок
- И все это - под визг многочисленных криминальных элементов, гревших руки на миллиардных потоках черного нала, - добавил он.
11 июня состоялась церемония передачи «Башавтотрансу» 50 новых автобусов, и глава республики признался, что проделанной работой удовлетворен не полностью.
- Проблема - многовекторная, работы - непочатый край. Но работу эту мы обязательно доведем до конца. А цель - очень понятная. Наша транспортная система станет лучшей в стране, – написал г-н Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба Главы РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: