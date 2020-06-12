"Башавтотранс" получил 50 новых автобусов

| 12 июн 2020 | 10:40

В соцсетях глава Башкортостана рассказал подписчикам об очередном поступлении новых автобусов марки «НефАЗ» для «Башавтотранса». Попутно он высказал мнение о проблеме с общественным транспортом в регионе, вспомнив свои первые эмоции после вступления на пост главы региона.







- Полтора года назад мое первое впечатление от Уфы - ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков, – написал он.

- И все это - под визг многочисленных криминальных элементов, гревших руки на миллиардных потоках черного нала, - добавил он.

- Проблема - многовекторная, работы - непочатый край. Но работу эту мы обязательно доведем до конца. А цель - очень понятная. Наша транспортная система станет лучшей в стране, – написал г-н Хабиров.

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Фото: пресс-служба Главы РБ

Тогда Радий Хабиров поставил задачу «разобраться с этим максимум за год», но удалось еще не все. Он отметил, что властям удалось спасти и вернуть к жизни государственного перевозчика «Башавтотранс», разработать и ввести оплату с помощью карты «Алга» и наладить контроль за работой частных извозчиков.11 июня состоялась церемония передачи «Башавтотрансу» 50 новых автобусов, и глава республики признался, что проделанной работой удовлетворен не полностью.