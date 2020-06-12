В России увеличили минимальное пособие по безработице

| 12 июн 2020 | 12:42

Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице. В документе отмечается, что на три месяца продлевается возможность получения пособия по безработице. Это относится к тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.







Согласно постановлению, минимальное пособие по безработице за май, июнь и июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей.



Расширится число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат на каждого ребенка ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей в период с июня по август.



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