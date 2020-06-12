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В Башкирии планируют построить еще 3 солнечные электростанции

В Башкирии планируют построить еще 3 солнечные электростанции

| 12 июн 2020 | 12:49

Еще три солнечные электростанции планируют построить в Башкирии. В республике работает уже 4 проекта по солнечной энергетике, сообщили в правительстве РБ по итогам тематического совещания «Инвестчас».



Как сообщают в ведомстве, планируется, что в регионе могут появиться в рамках инвест-проектов новые солнечные электростанции. Местоположение определено в районах, где СЭС уже созданы: в Куюргазинском, Бурзянском и Хайбуллинском районах. Объём вложений оценивается в 10 млрд рублей. Окончательные проекты будут готовы осенью. После строительства СЭС Башкирия станет лидером страны по выработке энергии на солнечных электростанциях.

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Напомним, ранее были построены Бурибаевская (Хайбуллинский район) Бугульчанская (Куюргазинский район), Исянгуловская (Зианчуринский район) и Бурзянская  (Бурзянский район) электростанции.

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Источник: ufa.aif.ru

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