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В Башкирии планируют построить еще 3 солнечные электростанции
| 12 июн 2020 | 12:49
Еще три солнечные электростанции планируют построить в Башкирии. В республике работает уже 4 проекта по солнечной энергетике, сообщили в правительстве РБ по итогам тематического совещания «Инвестчас».
Как сообщают в ведомстве, планируется, что в регионе могут появиться в рамках инвест-проектов новые солнечные электростанции. Местоположение определено в районах, где СЭС уже созданы: в Куюргазинском, Бурзянском и Хайбуллинском районах. Объём вложений оценивается в 10 млрд рублей. Окончательные проекты будут готовы осенью. После строительства СЭС Башкирия станет лидером страны по выработке энергии на солнечных электростанциях.