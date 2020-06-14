Российских пенсионеров с 1 июля ждут изменения: новые льготы, индексация для работающих

| 14 июн 2020 | 11:29

Пенсионную систему РФ ожидает ряд изменений с 1 июля, сообщает "ФедералПресс". Руководство страны одобрило сразу ряд новых инициатив, которые коснулись пенсионных выплат. Так, с июля ожидается перерасчет пенсий, также рассматривается вопрос о восстановлении индексации выплаты работающим пенсионерам.







В Пенсионном фонде подтвердили, первые изменения начнут действовать с 1 июля. С данного периода надбавки к страховым пенсиям начнут выплачивать пенсионерам, являющимся опекунами несовершеннолетних. Также с июля ожидается восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет произведен с учетом всех ранее проведенных индексаций.



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Фото: newsbash.ru

К тому же, дополнительные меры поддержки предлагается распространить на пожилых граждан старше 75 лет и тех, чей доход не более двух МРОТ. Соответствующей категории пенсионеров предложат погасить имеющиеся задолженности в рассрочку. Все меры начнут действовать автоматически, без личного обращения граждан.Новое направление социальной политики создается с учетом изменений в Конституцию России.