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В России отменена комиссия за переводы денег внутри одного банка

В России отменена комиссия за переводы денег внутри одного банка

| 14 июн 2020 | 11:47

В России отменили комиссию за межрегиональные переводы денег внутри одного банка. Соответствующий закон за подписью Президента РФ Владимира Путина был еще подписан в декабре 2019 года. Но в силу вступил только сегодня, 14 июня, и будет действовать для всех банков.

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Согласно документу, размер комиссии за внутрибанковский межрегиональный перевод, так называемый «банковский роуминг» для пользователей практически ничем не оправдан.  Закон же не позволит устанавливать тарифы на эту услугу,  позволяя пользователям свободно перемещать денежные средства по регионам России, сообщает «ТАСС». 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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