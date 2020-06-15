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В Башкирии названы города и районы с самым высоким уровнем безработицы
| 15 июн 2020 | 12:00
Сегодня, 15 июня, состоялось оперативное совещание в Правительстве Республики Башкортостан. Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила об ухудшении ситуации на рынке трудоустройства.
— За февраль – апрель 2020 года по данным социального опроса уровень безработицы составил 5%, рост – 13,6%. Численность безработных граждан, обратившихся в службу занятости, с января этого года выросла в 4,2 раза и составила 76363 человека. Наибольший уровень регистрируемой безработицы отмечается в городах Агидель, Межгорье, Уфа, Кумертау, Стерлитамак, в Чешминском, Кушнаренковском, Кармаскалинском и Иглиском районах. Я хочу подчеркнуть, что это и неплохо, и нехорошо. Это просто констатация факта, люди обращаются в службу занятости, поскольку уровень пособий довольно высокий и поддержка государства стала гораздо существенней, — подчеркнула Ленара Иванова.