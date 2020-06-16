В Минтруда Башкирии объяснили, почему уменьшилась ЕДК

| 16 июн 2020 | 08:54

В Башкирии получатели ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) обратили внимание на то, что в июне сумма снизилась. В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ объяснили причину.







Размер ЕДК, выплачиваемой с 1 октября прошлого года по 31 мая текущего года рассчитывался на основании республиканских стандартов, применяемых в отопительный период. В июне начался межотопительный период, когда плата за отопление не начисляется. Соответственно, это отразилось на размере ЕДК. При расчете были применены республиканские стандарты межотопительного периода, и сумма ЕДК снизилась. Осенью, когда начнется новый отопительный период, сумма снова будет увеличена.



Предоставление ЕДК является одной из мер соцподдержки населения. В Башкирии компенсации в денежной форме выплачиваются льготным категориям граждан с 1 января 2009 года. С 30 июля 2019 года согласно постановлению правительства РБ размер ЕДК зависит от отопительного и межотопительного периода. Конкретная сумма ЕДК рассчитывается отдельно для каждой льготной категории граждан. При этом учитываются республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи, нормативы потребления коммунальных услуг, цены и тарифы на коммунальные услуги в конкретных муниципалитетах.









Законодательством предусмотрена возможность индивидуального перерасчета размера ЕДК один раз в полгода, исходя из фактических начислений оплаты жилищно-коммунальных услуг.С 1 июля текущего года в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством будет осуществлен переход на новый порядок предоставления ЕДК. Компенсация будет выплачиваться исходя из фактически начисленных сумм платы за жилищно-коммунальные услуги. В том числе будут учитываться показания приборов учета коммунальных услуг. Однако при расчетах фактическое потребление услуг не должно быть выше, чем установленные законодательными актами нормативы потребления для соответствующих категорий граждан.

Таким образом, размер ЕДК с 1 июля будет индивидуальным для каждого гражданина и будет зависеть от льготной категории, вида жилищного фонда, количества человек, зарегистрированных с льготником в одном жилом помещении, площади жилого помещения, наличия либо отсутствия приборов учета коммунальных услуг, этажности дома, уровня благоустройства жилого помещения, а также наличия либо отсутствия задолженности за услуги ЖКХ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



