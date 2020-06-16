В Башкирии с четырьмя банками заключены соглашения о распоряжении материнским капиталом

| 16 июн 2020 | 22:43

Пенсионный фонд России и кредитные организации заключают соглашения об информационном обмене, для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через банки.







Отделением Пенсионного фонда по Республике Башкортостан подписаны соглашения с четырьмя банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и АО Россельхозбанк. У семей республики, имеющих сертификат на материнский капитал, есть возможность подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала для погашения кредитов на покупку или строительство жилья напрямую через эти банки. Подписание этих соглашений предоставило возможность вместо двух обращений, в Пенсионный фонд и в банк, обратиться только в банк, где одновременно семья может оформить кредит и подать заявление на погашение ипотечного кредита или уплату первоначального взноса.



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Фото: newsbash.ru

Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.По словам управляющего Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, по статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств является самым востребованным направлением программы материнского капитала. В Республике Башкортостан в 2019 году 16714 семей республики погасили ипотеку средствами материнского капитала. На эти цели им направлено 7,4 млрд. рублей.