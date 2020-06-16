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В Башкирии с четырьмя банками заключены соглашения о распоряжении материнским капиталом

В Башкирии с четырьмя банками заключены соглашения о распоряжении материнским капиталом

| 16 июн 2020 | 22:43

Пенсионный фонд России и кредитные организации заключают соглашения об информационном обмене, для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через банки.



Отделением Пенсионного фонда по Республике Башкортостан подписаны соглашения с четырьмя банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и АО Россельхозбанк. У семей республики, имеющих сертификат на материнский капитал, есть возможность подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала для погашения кредитов на покупку или строительство жилья напрямую через эти банки. Подписание этих соглашений предоставило возможность вместо двух обращений, в Пенсионный фонд и в банк, обратиться только в банк, где одновременно семья может оформить кредит и подать заявление на погашение ипотечного кредита или уплату первоначального взноса.

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Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.

По словам управляющего Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, по статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств является самым востребованным направлением программы материнского капитала. В Республике Башкортостан в 2019 году 16714 семей республики погасили ипотеку средствами материнского капитала. На эти цели им направлено 7,4 млрд. рублей.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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