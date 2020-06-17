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В Башкирии за 4 года планируют ликвидировать 2,5 тысячи свалок

В Башкирии за 4 года планируют ликвидировать 2,5 тысячи свалок

| 17 июн 2020 | 10:04

Работу в этом направлении предусматривают изменения, внесенные в госпрограмму «Экология и природные ресурсы РБ».

В подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления» добавлены три целевых показателя. Об этом сообщил министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.



В частности, до 2024 года в регионе запланировано ликвидировать 2,5 тысячи свалок, установить более 25 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, а также построить семь автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха — по одной в Сибае, Учалах, Стерлитамаке, Нефтекамске, Уфе и две в Салавате.

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Также за это время будут построены три завода по утилизации отходов и 16 современных мусоросортировочных комплексов. По трем из них уже идет работа: мусоросортировочный комплекс в Туймазинском районе начнет работать до конца нынешнего года, проекты аналогичных комплексов в Белебеевском и Давлекановском районах находятся в разработке.

Все эти мероприятия предусмотрены национальным проектом «Экология».
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Источник: mkset.ru

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