В Башкирии подорожал бензин

| 18 июн 2020 | 12:16

«Башнефть» повысила цены на топливо. Последний раз стоимость бензина поднималась в начале январе 2020 года.







Литр марки Atum-92 сейчас стоит 42 р. 40 к. Литр 95-го «Атума» можно купить за 45,5 рубля. Стоимость АИ-92 достигла 42 рублей 10 копеек, а дизельного топлива – 46 с половиной рублей.



Добавим, что рекордный рост цен зафиксирован и на бензин 95 марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Стоимость обновила исторический максимум и дошла почти до 57 тысяч рублей за тонну.

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В целом с начала лета тонна бензина этой марки поднялась более чем на 9%. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2018 году. Он составил 56 300 рублей.