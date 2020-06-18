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В Агидели появится новый парк «Волны Агидели»

В Агидели появится новый парк «Волны Агидели»

Агидель | 18 июн 2020 | 12:33

Глава Башкирии представил в соцсетях проект новой зоны для прогулок и отдыха «Волны Агидели».



Общественное пространство в центре Агидели построят в стиле советского модернизма на средства федерального гранта. В рамках конкурса по благоустройству городов проект получил на реализацию 45 миллион рублей. В парке обустроят амфитеатр, площадку для мини-футбола и баскетбола, установят арт-объекты и инклюзивную игровую площадку для детей. Кроме того, здесь достроят Аллею Первостроителей атомной электростанции, которую так и не завершили много лет назад.

В Мелеузе началось благоустройство зоны отдыха

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- К Агидели с самого ее основания не было столько внимания, как сегодня. Практически весь центр к лету 2021 года полностью преобразится, - написал Радий Хабиров.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

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