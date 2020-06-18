В Агидели появится новый парк «Волны Агидели»

Глава Башкирии представил в соцсетях проект новой зоны для прогулок и отдыха «Волны Агидели».
Общественное пространство в центре Агидели построят в стиле советского модернизма на средства федерального гранта. В рамках конкурса по благоустройству городов проект получил на реализацию 45 миллион рублей. В парке обустроят амфитеатр, площадку для мини-футбола и баскетбола, установят арт-объекты и инклюзивную игровую площадку для детей. Кроме того, здесь достроят Аллею Первостроителей атомной электростанции, которую так и не завершили много лет назад.