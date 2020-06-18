В Башкирии стройки будут финансировать на новых условиях
| 18 июн 2020 | 17:52
Только на условиях софинансирования будут строиться новые объекты в Башкортостане в 2020-2021 годах. Инициатива не коснется уже утвержденных в рамках Республиканской адресной инвестпрограммы (РАИП) проектов, заявил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.
«Речь идет о муниципальных, федеральных и частных деньгах. На этот и следующий годы только такой подход там, где мы еще не приступили к строительству», — сообщил первый вице-премьер на заседании совета по бюджетным инвестициям в правительстве региона.
В сложившихся условиях следует концентрировать ресурсы на завершении начатых строек и усилить работу по привлечению частных и федеральных средств для финансирования новых проектов, сошлись во мнении участники совещания.
Кроме сокращения числа объектов капстроительства власти республики не отказываются от озвученных до пандемии планов по снижению численности госаппарата на четверть — по 5% в течение пяти лет.