В Башкирии стройки будут финансировать на новых условиях

| 18 июн 2020 | 17:52

Только на условиях софинансирования будут строиться новые объекты в Башкортостане в 2020-2021 годах. Инициатива не коснется уже утвержденных в рамках Республиканской адресной инвестпрограммы (РАИП) проектов, заявил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.







«Речь идет о муниципальных, федеральных и частных деньгах. На этот и следующий годы только такой подход там, где мы еще не приступили к строительству», — сообщил первый вице-премьер на заседании совета по бюджетным инвестициям в правительстве региона.



В сложившихся условиях следует концентрировать ресурсы на завершении начатых строек и усилить работу по привлечению частных и федеральных средств для финансирования новых проектов, сошлись во мнении участники совещания.









По словам вице-премьера – министра экономического развития РБ Рустама Муратова, в 2020 году стоимость РАИП составляет около 23,6 млрд рублей. Из них 17,8 млрд распределено по объектам, 4,1 млрд зарезервировано для финансирования антикризисных мер,1,7 млрд предусмотрены на господдержку при реализации приоритетных инвестпроектов — в частности, на возмещение затрат на инфраструктуру.

Кроме сокращения числа объектов капстроительства власти республики не отказываются от озвученных до пандемии планов по снижению численности госаппарата на четверть — по 5% в течение пяти лет.

«Это тоже наш финансовый резерв, но нам надо понимать, куда пойдут попавшие под сокращение сотрудники», — отметил Андрей Назаров.

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Утвержденных ранее мер господдержки бизнеса, пострадавшего в результате карантинных мероприятий, оптимизация расходов казны не коснется, подчеркнул вице-премьер.