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Стали известны условия, при которых граждане России могут потерять банковские вклады

Стали известны условия, при которых граждане России могут потерять банковские вклады

| 19 июн 2020 | 11:47

Представитель юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева предупредила россиян, как можно потерять банковские вклады.



Наиболее часто денежные средства попадают в распоряжение банковских организаций в том случае, если владелец счета забывает о нем или умирает, а наследники, например, даже не подозревают о вкладе. А иногда возникают случаи, когда банк в одностороннем порядке расторгает договор. Такое происходит при отсутствии операций по счету на протяжении года, сообщает "Прайм", ссылаясь на слова юриста.

Кроме того, счет может стать недоступным, если банковская организации в течение года дважды откажет проводить операции по нему, ссылаясь на закон о противодействии легализации доходов.

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При расторжении договора банк направляет клиенту уведомление о том, что у него есть 60-дневный срок на то, чтобы распорядиться денежными средствами. В связи с чем необходимо снять, либо перевести денежные средства. Если за установленный период клиент не обратится в организацию, то его деньги переведут в Банк России. Туда переводят и невостребованные вклады.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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