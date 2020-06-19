Сбербанк со 2 июня ввел комиссию для переводов через банкомат
| 19 июн 2020 | 13:34
Сбербанк со 2 июня начал брать комиссию для всех переводов через банкоматы. Она составит 1% (но не более 1000 рублей), сообщается на сайте банка.
Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкоматы.
Кроме того, теперь при выполнении перевода через сотрудника Сбербанка комиссия составит 1,5%.
Источник: pdmnews
Фото: newsbash.ru
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