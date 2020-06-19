Сбербанк со 2 июня ввел комиссию для переводов через банкомат

| 19 июн 2020 | 13:34

Сбербанк со 2 июня начал брать комиссию для всех переводов через банкоматы. Она составит 1% (но не более 1000 рублей), сообщается на сайте банка.







Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкоматы.



Кроме того, теперь при выполнении перевода через сотрудника Сбербанка комиссия составит 1,5%.

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Источник: pdmnews

Фото: newsbash.ru

С 14 июня в России отменили так называемый банковский роуминг — теперь запрещается брать комиссии за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации.