Российским учителям могут ввести дополнительную выплату за работу на ЕГЭ

| 19 июн 2020 | 14:33

В России планируют ввести единовременную выплату учителям за работу на ЕГЭ. Такое предложение выдвинула депутат Госдумы Алена Аршинова. По ее мнению, для преподавателей период дистанционного обучения был большой нагрузкой. Большая часть из них все равно продолжает работу во время Единого государственного экзамена, жертвуя своим отпуском.







«В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла. Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В связи с этим партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — сообщила Алена Аршинова.



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Фото: zen.yandex.com

Отмечается, подобный опыт уже есть в Мурманской области, где 2 тысячи учителей получили выплаты до 10 тысяч рублей за подготовку и проведение ЕГЭ.