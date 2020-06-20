В Башкирии расширили круг получателей выплат на детей от 3 до 7 лет

| 20 июн 2020 | 00:28

Правительство Башкирии решило изменить условия предоставления социального пособия на детей от 3 до 7 лет и расширить круг его получателей, соответствующее постановление появилось 18 июня.







Прием заявлений от жителей республики на предоставление данной выплаты стартовал 20 мая. Деньги выплачивали за каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно, но льгота действовала только для малоимущих семей, чей доход не превышает прожиточного минимума. Главным условием для назначения выплаты в 4984,5 рубля было то, что все трудоспособные члены семьи должны были работать или учиться очно.

— Теперь данную выплату смогут получить все малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, независимо от факта трудоустройства или обучения родителей, что станет для них существенной поддержкой в данной ситуации, — объяснили в Министерстве соцзащиты.

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Фото: newsbash.ru