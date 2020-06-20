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Продлен срок выплат премий медикам за работу с больными коронавирусом

Продлен срок выплат премий медикам за работу с больными коронавирусом

| 20 июн 2020 | 19:43

Владимир Путин продлил срок, в течение которого медики будут получать доплату за борьбу с коронавирусом. Выплаты будут сохранены в июле и августе. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.



— Полагаю необходимым еще на два месяца — июль и август — сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом, — заявил глава государства.

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Президент также отметил, что необходимо поощрить и молодых медработников, борющихся с коронавирусом. Владимир Путин попросил правительство разработать соответствующие предложения.

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Источник: ufa1.ru

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