Минтруд Башкирии рассказал о дополнительных выплатах малоимущим при трудоустройстве

| 23 июн 2020 | 15:23

В Башкирии рассказали, как семьи могут увеличить свои доходы. Об этом на брифинге, посвященном мерам социальной поддержки населения, сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной защиты Башкирии Фанур Шайхисламов. Он пояснил, что жители республики могут увеличить свои доходы за счет заключения социального контракта. Это стало возможным за счет реализации в Башкирии государственной программы — в числе 25 российских регионов.







— Программа касается малоимущих граждан, которые состоят на учете в учреждениях социальной поддержки. Для заключения соцконтракта они могут обратиться в учреждение социальной поддержки, где состоят на учете и получают помощь, или в центр занятости, — обратил внимание участников брифинга Фанур Шайхисламов.



В случае трудоустройства и при заключении социального контракта работник может получать доплату. Например, при зарплате 20 тысяч рублей в течение девяти месяцев 2020 года он будет получать доплату в размере прожиточного минимума.









— Прожиточный минимум в месяц — это практически еще 10 тысяч. И общий доход вместе с зарплатой составит 30 тысяч рублей, но это только в случае трудоустройства. До трудоустройства выдается пособие по безработице, а после выплачивается зарплата плюс пособие по социальному контракту, — дополнил директор Республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий и уточнил, что выплаты по социальному контракту начинаются только после официального трудоустройства.

— В этом и суть соцконтракта, что государство договаривается с человеком: теперь ты ведешь нормальную жизнь — трудоустраиваешься, получаешь зарплату, платишь налоги, а тебе оказывается дополнительная помощь, — резюмировала заместитель премьер-министра правительства Башкирии-министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.





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Фото: newsbash.ru