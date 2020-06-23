Минтруд Башкирии рассказал о дополнительных выплатах малоимущим при трудоустройстве
| 23 июн 2020 | 15:23
В Башкирии рассказали, как семьи могут увеличить свои доходы. Об этом на брифинге, посвященном мерам социальной поддержки населения, сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной защиты Башкирии Фанур Шайхисламов. Он пояснил, что жители республики могут увеличить свои доходы за счет заключения социального контракта. Это стало возможным за счет реализации в Башкирии государственной программы — в числе 25 российских регионов.
— Программа касается малоимущих граждан, которые состоят на учете в учреждениях социальной поддержки. Для заключения соцконтракта они могут обратиться в учреждение социальной поддержки, где состоят на учете и получают помощь, или в центр занятости, — обратил внимание участников брифинга Фанур Шайхисламов.
В случае трудоустройства и при заключении социального контракта работник может получать доплату. Например, при зарплате 20 тысяч рублей в течение девяти месяцев 2020 года он будет получать доплату в размере прожиточного минимума.
— В этом и суть соцконтракта, что государство договаривается с человеком: теперь ты ведешь нормальную жизнь — трудоустраиваешься, получаешь зарплату, платишь налоги, а тебе оказывается дополнительная помощь, — резюмировала заместитель премьер-министра правительства Башкирии-министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
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