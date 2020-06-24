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Пенсионный фонд Башкирии разъяснил порядок получения июльской выплаты на детей до 16 лет

Пенсионный фонд Башкирии разъяснил порядок получения июльской выплаты на детей до 16 лет

| 24 июн 2020 | 22:50

В пресс-службе Пенсионного фонда проинформировали, что в июле начнется выплата родителям, усыновителям и опекунам детей, которым менее 16 лет. Размер выплаты составит, напомним, 10 тысяч рублей. 



В фонде пояснили, что средства будут выделены дополнительно к ежемесячной выплате в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или к выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются с апреля и июня согласно указу Владимира Путина.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно», – пояснили в Пенсионном фонде.
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Сообщается также, что тем семьям, которые не обратились за выплатами, нужно подать заявления в течение трех месяцев. В случае одобрения заявлений, выплата начисляется автоматически. Подробнее можно узнать на сайте.

По данным фонда, с апреля выплаты получили уже 19 млн семей. Общая сумма достигла 274 млрд рублей. Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей предоставлена 4,1 млн. семей на 4,4 млн детей, единовременная выплата 10 тысяч рублей предоставлена 14,8 млн  семей на 21 млн  детей.


Напомним, президент России Владимир Путин заявил о продлении дополнительных выплат некоторым категориям граждан. Об этом он рассказал в своем обращении в прямом эфире 23 июня.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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