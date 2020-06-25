В Башкирии озвучили среднюю зарплату врачей
| 25 июн 2020 | 13:53
Власти Башкортостана назвали среднюю зарплату врачей по итогам прошлого года.
Как сообщил в среду, 25 июня, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, средняя зарплата медработников региона увеличился на 8,3% и составила 36 129 рублей.
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Источник:
sterlegrad.ru
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