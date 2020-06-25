Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии озвучили среднюю зарплату врачей

В Башкирии озвучили среднюю зарплату врачей

В Башкирии озвучили среднюю зарплату врачей

| 25 июн 2020 | 13:53

Власти Башкортостана назвали среднюю зарплату врачей по итогам прошлого года.

Как сообщил в среду, 25 июня, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, средняя зарплата медработников региона увеличился на 8,3% и составила 36 129 рублей.

Пенсионный фонд Башкирии разъяснил порядок получения июльской выплаты на детей до 16 лет

Читайте также:

Пенсионный фонд Башкирии разъяснил порядок получения июльской выплаты на детей до 16 лет
По словам чиновника, средняя зарплата врачей в Башкирии достигла 64 861 рублей, что на 8,8 % выше предыдущего периода.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: