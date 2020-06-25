В Башкирии озвучили среднюю зарплату врачей

| 25 июн 2020 | 13:53

Власти Башкортостана назвали среднюю зарплату врачей по итогам прошлого года.



Как сообщил в среду, 25 июня, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, средняя зарплата медработников региона увеличился на 8,3% и составила 36 129 рублей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По словам чиновника, средняя зарплата врачей в Башкирии достигла 64 861 рублей, что на 8,8 % выше предыдущего периода.