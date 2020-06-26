В Уфе в 2020 году введут в эксплуатацию 5 новых детсадов

Уфа | 26 июн 2020 | 11:26

В настоящее время в Уфе осуществляют деятельность 223 детских сада, которые посещают более 68 000 человек. Нагрузка на дошкольные образовательные учреждения с каждым годом увеличивается за счет прироста населения. А изменение в демографической ситуации часто приводит к потребности в новых детских садах.







Сегодня в столице республики одновременно строится пять новых дошкольных образовательных учреждений на 925 мест, из них три в микрорайоне Сипайлово и по одному в микрорайонах Яркий и Баланово-Ново-Александровка. Все они будут введены в эксплуатацию в текущем году.



Со строительством нового детского сада во дворе дома № 71 по улице Набережной реки Уфы сегодня ознакомились представители средств массовой информации. Новое учреждение возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

- Планируем завершить строительство в августе 2020 года с получением разрешительных документов и будем готовы принять детей уже в сентябре, – отметил заместитель начальника отдела капитального строительства и реконструкции объектов УКС РБ Разим Мухаметдинов.









К строительно-монтажным работам приступили в августе 2019 года. Сегодня все работы идут согласно графику без отставаний.По словам главного инженера подрядной организации Ришата Бикбулатова, ежедневно на объекте задействовано 4-5 единиц техники и порядка 60 строителей и рабочих. На сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены, ведутся отделочные работы (80 %), проложены все инженерные сети (90 %). Сегодня остаются пусконаладочные работы. Параллельно ведется благоустройство и озеленение территории. Кроме этого, близятся к завершению и кровельные работы.Новый детский сад площадью порядка 3500 квадратных метров станет трехэтажным, рассчитан на 215 мест. В нем будет две ясельных и семь дошкольных групп. В учреждении предусмотрено все для гармоничного развития детей, в том числе музыкальная комната, спортивный зал, кабинет логопеда, просторные игровые комнаты.

В целях обеспечения безопасности детей будут установлены двери и ворота с калиткой с магнитным замком, а также восемь камер видеонаблюдения снаружи и внутри помещений.





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