В Уфе в 2020 году введут в эксплуатацию 5 новых детсадов
Уфа | 26 июн 2020 | 11:26
В настоящее время в Уфе осуществляют деятельность 223 детских сада, которые посещают более 68 000 человек. Нагрузка на дошкольные образовательные учреждения с каждым годом увеличивается за счет прироста населения. А изменение в демографической ситуации часто приводит к потребности в новых детских садах.
Сегодня в столице республики одновременно строится пять новых дошкольных образовательных учреждений на 925 мест, из них три в микрорайоне Сипайлово и по одному в микрорайонах Яркий и Баланово-Ново-Александровка. Все они будут введены в эксплуатацию в текущем году.
Со строительством нового детского сада во дворе дома № 71 по улице Набережной реки Уфы сегодня ознакомились представители средств массовой информации. Новое учреждение возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
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Новый детский сад площадью порядка 3500 квадратных метров станет трехэтажным, рассчитан на 215 мест. В нем будет две ясельных и семь дошкольных групп. В учреждении предусмотрено все для гармоничного развития детей, в том числе музыкальная комната, спортивный зал, кабинет логопеда, просторные игровые комнаты.
В целях обеспечения безопасности детей будут установлены двери и ворота с калиткой с магнитным замком, а также восемь камер видеонаблюдения снаружи и внутри помещений.
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