Михаил Мишустин подписал постановление о выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми

| 26 июн 2020 | 15:47

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает ТАСС.







В июле выплаты автоматически начислят тем, кто уже получал их в июне.

«Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.









При этом те, кто не успел оформить такие пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь — июль одной суммой.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился снова поддержать родителей с детьми. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

В своем телеобращении к россиянам 23 июня Владимир Путин анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели направят более 270 млрд рублей.





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Фото: newsbash.ru