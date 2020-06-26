В Салаватском районе строится новая школа с совмещенным детсадом

Салаватский район | 26 июн 2020 | 16:14

В рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы и национального проекта «Демография» в селе Лаклы Салаватского района ведется строительство школы на 80 мест с совмещенным детским садом на 40 мест.







Специалисты администрации рассказали, что строительство данного объекта началось еще осенью прошлого года. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства РБ, генеральным подрядчиком – ООО «ГеоСтрой».









Стоит отметить, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, а также временные ограничения, принятые в соответствии с Указами Президента РФ Владимира Путина и Главы Башкирии Радия Хабирова, строительство социальных объектов не останавливается. Так в частности на данном объекте – работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Строители планируют завершить все работы уже в этом году. Согласно проекту, на первом этаже здания будет расположен детский сад, а на втором этаже – школа. Всего общая площадь здание составляет более пяти тысяч квадратных метров. В настоящее время здание уже возведено под крышу. Рабочие приступили к выполнению работ по внешней и внутренней отделке. А также здесь одновременно ведется установка оконных блоков и монтаж инженерных сетей. На территории детского учреждения предусмотрены две групповые площадки, в том числе – одна ясельная с теневыми навесами, а также общая физкультурная площадка для детского сада. Здесь предусмотрен комбинированное поле для физкультурно-спортивных занятий, волейбольно-баскетбольная площадка, две гимнастические площадки для 1-4 и 5-11 классов с современным покрытием.

Глава администрации Марс Кашапов рассказал, что в Салаватском районе в последнее время ведется активное строительство социальных объектов. Так, в начале года, по его словам, был открыт детский сад «Маленькая страна» в селе Малояз. Благодаря этому детсаду очередность по райцентру полностью была ликвидирована. Сейчас вот идет строительство школы и детсада в селе Лаклы и детского сада на 195 мест в селе Янгантау. А в ближайших планах – строительство полилингвальной школы в селе Малояз.



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Фото: building.bashkortostan.ru | Пресс-служба Госстроя РБ