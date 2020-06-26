В Уфимском микрорайоне Сипайлово скоро откроется новый детский сад

Уфа | 26 июн 2020 | 16:30

В Уфимском микрорайоне Сипайлово готовится к сдаче новый детский сад на 215 мест. Он распахнет двери в сентябре.





Строительство здания началось в августе прошлого года. Пандемия практически не повлияла на ход работ, планируется что полностью к эксплуатации детский сад будет готов в последний месяц лета. Сейчас главный трехэтажный корпус почти завершен. Остались внутренние работы и озеленение детских площадок на улице.

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Фото: и видео gtrk.tv

Ранее сообщалось, что в Уфе в 2020 году введут в эксплуатацию 5 новых детсадов. Сегодня в столице республики одновременно строится пять новых дошкольных образовательных учреждений на 925 мест, из них три в микрорайоне Сипайлово и по одному в микрорайонах Яркий и Баланово-Ново-Александровка. Все они будут введены в эксплуатацию в текущем году.