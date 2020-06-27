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В Башкирии на реконструкцию налоговой инспекции направят более 200 миллионов рублей

В Башкирии на реконструкцию налоговой инспекции направят более 200 миллионов рублей

Уфа | 27 июн 2020 | 15:55

На реконструкцию здания межрайонной федеральной налоговой службы уйдет как минимум 223 миллиона рублей. Такая начальная цена госконтракта. Как сообщается в документах госзакупки, здание находится в Уфе в микрорайоне Дема.



ИФНС России № 30 по Башкирии обслуживает жителей Демского района Уфы, а также Уфимского, Архангельского, Кармаскалинского, Чишминского, Благоварского, Буздякского районов. Народу там всегда много.

До 25 декабря 2022 года подрядчику, которого должны отобрать 7 июля, нужно снести старое четырехэтажное здание. На его месте появится новое и в пять этажей. Также планируется построить автомобильную парковку на 67 мест, сейчас, чтобы припарковаться там нужно покрутиться по всему кварталу.

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— Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ, — отмечается в документах госзакупки.

Деньги выплатят из федерального бюджета.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ufa.siss.ru

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