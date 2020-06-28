В Чишминском районе Башкирии обновят систему водоснабжения

Чишминский район | 28 июн 2020 | 10:31

В поселке городского типа Чишмы в ближайшем будущем будет полностью обновлена система водоснабжения. Всего до 2024 года в Башкирии планируется проектирование и строительство систем водоснабжения в двух городах, в семи районных центрах и в более тридцати населённых пунктах.







- Работы рассчитаны на ближайшие четыре года, - рассказал главный инженер компнии «Чишмы-вода» Азат Хакимов. - В этом году планируется приобретение и монтаж оборудования для обратного осмоса на сумму 1 миллион 35 тысяч рублей. В 2021 году заменят водовод и уличные сети. Здесь и финансирование серьёзное – 114 миллионов 20 тысяч рублей, 110 миллионов - из федеральной казны. Работа очень объёмная.



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По словам г-на Хакимова, замена водовода в Чишмах необходима, так как при резком повышении потребления летом, вода в посёлке загрязняется из-за изношенного оборудования.