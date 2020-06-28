В Давлекановском районе Башкирии готовится к запуску бассейн

Давлекановский район | 28 июн 2020 | 16:48

С начала введения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике была приостановлена работа многих учреждений, в том числе бассейнов.







Роспотребнадзор, изучая ситуацию, постепенно отменяет запреты, и бассейны уже могут принимать всех желающих.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: администрация Давлекановского района

Фото: администрация Давлекановского района

В бассейне Давлеканово идет ремонт, предполагается, что он завершится до 6 июля. Как отмечает главный специалист по физической культуре и спорту администрации района Артур Хасанов, для безопасности посетителей разрешено пускать одновременно столько человек, чтобы на каждого приходилось не меньше пяти квадратных метров площади зеркала воды или 10 квадратных метра дорожки. Усилен контроль за качеством воды, также будет проводиться регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.Принимая во внимание неутешительные прогнозы синоптиков, возможно, что это будет единственная возможность искупаться этим летом.