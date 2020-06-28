В Давлекановском районе Башкирии готовится к запуску бассейн
Давлекановский район | 28 июн 2020 | 16:48
С начала введения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике была приостановлена работа многих учреждений, в том числе бассейнов.
Роспотребнадзор, изучая ситуацию, постепенно отменяет запреты, и бассейны уже могут принимать всех желающих.
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Принимая во внимание неутешительные прогнозы синоптиков, возможно, что это будет единственная возможность искупаться этим летом.
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Источник: администрация Давлекановского района
Фото: администрация Давлекановского района
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