В 3 районах Башкирии построят современные «мусорные» комплексы

| 29 июн 2020 | 08:55

Сразу в трех районах Башкирии – Туймазинском, Давлекановском и Белебеевском – в ближайшее время появятся мусоросортировочные комплексы. Так, в Туймазинском районе республики новый мусоросортировочный комплекс планируется ввести в эксплуатацию уже к концу этого года.







Комплекс рассчитан на ежегодную переработку 100 тонн отходов. Он оснащен современными системами «Грохот» и «Шредер». Первая просеивает всю органику, извлекая из мусора перерабатываемые ресурсы, вторая – измельчает крупногабаритные отходы.



В Давлекановском районе РБ появится мусоросортировочный комплекс мощностью до 40 тысяч тонн отходов в год. Проектно-сметная документация по нему уже передана на государственную экспертизу. Такой же комплекс мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год построят Белебеевском районе. Разработка проектно-сметной документации уже начата.

- Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня переживает большие изменения, - прокомментировал замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. - Привлекаются инвестиции, активно внедряются новые технологии. Развитие инфраструктуры улучшит экологию и позволит создать в муниципалитетах новые рабочие места.



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