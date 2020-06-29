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В 3 районах Башкирии построят современные «мусорные» комплексы

В 3 районах Башкирии построят современные «мусорные» комплексы

| 29 июн 2020 | 08:55

Сразу в трех районах Башкирии – Туймазинском, Давлекановском и Белебеевском – в ближайшее время появятся мусоросортировочные комплексы. Так, в Туймазинском районе республики новый мусоросортировочный комплекс планируется ввести в эксплуатацию уже к концу этого года.



Комплекс рассчитан на ежегодную переработку 100 тонн отходов. Он оснащен современными системами «Грохот» и «Шредер». Первая просеивает всю органику, извлекая из мусора перерабатываемые ресурсы, вторая – измельчает крупногабаритные отходы.

В Давлекановском районе РБ появится мусоросортировочный комплекс мощностью до 40 тысяч тонн отходов в год. Проектно-сметная документация по нему уже передана на государственную экспертизу. Такой же комплекс мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год построят Белебеевском районе. Разработка проектно-сметной документации уже начата.

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- Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня переживает большие изменения, - прокомментировал замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. - Привлекаются инвестиции, активно внедряются новые технологии. Развитие инфраструктуры улучшит экологию и позволит создать в муниципалитетах новые рабочие места.
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Источник: www.sobkor02.ru

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