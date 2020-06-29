В России вводится налог на воду из скважины

| 29 июн 2020 | 13:45

У россиян будет возможность сэкономить на уплате налога на водную скважину, если они пользуются водой для личных целей. Об этом сообщает Life.







Налог на скважины и колодцы вступает в силу в РФ в 2020 году. В соответствии с ним, каждый колодец должен быть оборудован счетчиком, а плательщик ложен сам считать и платить налог. Платить нужно в случае, если вода используется для коммерческих целей либо объем ее потребления в сутки составляет более 100 кубических метров.

«По закону не облагаются налогом скважины и колодцы, если они глубиной не более 20 метров и используются только для личных целей — своего дома и огорода», — пишет издание. Тем жителям частных участков, которым придется платить налог, нужно будет умножать количество воды в кубах на налоговую ставку от 162 до 326 рублей. При этом если воды потребляется больше, чем предполагает лимит, тариф увеличивается в пять раз.

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Фото: news.myseldon.com

Новый налог вводится из-за поправок в закон 2395-1 «О недрах», действующий с 1992 года. В 2017 году в нём появилась статья 19.2, которая определяет правила добычи и пользования водой. На основании этого же закона с 2016 по 2019 год действовала «водная амнистия».