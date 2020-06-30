В Башкирии с 1 июля 2020 года изменяется форма начисления ЕДК
| 30 июн 2020 | 12:49
В Башкирии разъяснили правила получения ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК). По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Республиканского центра социальной поддержки населения, в нашем регионе получателями ЕДК являются более 500 тысяч человек.
ЕДК — это ежемесячная денежная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, одна из мер соцподдержки населения. Она назначается льготным категориям граждан.
С 1 июля 2020 года в соответствии с федеральным законодательством состоится переход на новый формат предоставления ЕДК. Компенсация будет рассчитываться индивидуально и предоставляться по фактическим затратам на оплату услуг ЖКХ. До этого времени льготники получали фиксированную сумму, рассчитанную по стандартам Министерства ЖКХ для каждого муниципального образования.
В настоящее время сотрудники социальных служб работают круглосуточно, уточняя все данные, чтобы с 1 июля переход на новый формат предоставления ежемесячной денежной компенсации состоялся.
Граждан Башкирии, имеющих право на получение ЕДК предупредили, что выплаты компенсаций никак не связаны с получением пенсии, хотя обычно они приходят одновременно с пенсией.
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