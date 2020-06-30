В Башкирии с 1 июля 2020 года изменяется форма начисления ЕДК

| 30 июн 2020 | 12:49

В Башкирии разъяснили правила получения ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК). По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Республиканского центра социальной поддержки населения, в нашем регионе получателями ЕДК являются более 500 тысяч человек.







ЕДК — это ежемесячная денежная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, одна из мер соцподдержки населения. Она назначается льготным категориям граждан.



С 1 июля 2020 года в соответствии с федеральным законодательством состоится переход на новый формат предоставления ЕДК. Компенсация будет рассчитываться индивидуально и предоставляться по фактическим затратам на оплату услуг ЖКХ. До этого времени льготники получали фиксированную сумму, рассчитанную по стандартам Министерства ЖКХ для каждого муниципального образования.

— Тут нашим жителям важно понимать, что в итоге у некоторых может произойти снижение размера выплат, так как расчеты теперь полностью зависят от фактических расходов на жилищно-коммунальные услуги, — пояснили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ. — Если человек вообще не заплатил за жилищно-коммунальные услуги, компенсацию он не получит. А если расходы будет выше, то и сумма ЕДК также будет выше.









Теперь же для каждого льготника будет рассчитываться персональная доплата, исходя из его расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация будет выплачиваться исходя из фактически начисленных сумм платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом показаний счетчиков. Размер ЕДК будет зависеть также от того, к какой льготной категории относится гражданин, от вида жилищного фонда, количества человек, зарегистрированных с льготником в одном жилом помещении, площади жилого помещения, наличия либо отсутствия приборов учета коммунальных услуг, этажности дома, уровня благоустройства жилого помещения, а также наличия либо отсутствия задолженности за услуги ЖКХ.В настоящее время сотрудники социальных служб работают круглосуточно, уточняя все данные, чтобы с 1 июля переход на новый формат предоставления ежемесячной денежной компенсации состоялся.При этом специалисты добавили, что выплаты будут ограничены нормативами потребления и социальными нормами жилой площади (на 1 человека в семье из трех и более человек — 18 квадратных метров, на двоих — 42 квадратных метра, на одиноко проживающего гражданина — 33 квадратных метра).

Граждан Башкирии, имеющих право на получение ЕДК предупредили, что выплаты компенсаций никак не связаны с получением пенсии, хотя обычно они приходят одновременно с пенсией.

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Фото: newsbash.ru