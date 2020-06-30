В России расширили программу льготной ипотеки
| 30 июн 2020 | 22:18
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга теперь смогут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (было 8 млн), а жители регионов — до 6 млн (было 3 млн).
Ранее сообщалось, что в России вводится налог на воду из скважины.
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Источник:
sterlegrad.ru
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