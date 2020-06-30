Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России расширили программу льготной ипотеки

В России расширили программу льготной ипотеки

В России расширили программу льготной ипотеки

| 30 июн 2020 | 22:18

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга теперь смогут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (было 8 млн), а жители регионов — до 6 млн (было 3 млн).

В России для жильцов аварийных домов могут снизить плату за ремонт

Читайте также:

В России для жильцов аварийных домов могут снизить плату за ремонт
По словам Мишустина, это очень важные изменения, так как «они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия». 

Ранее сообщалось, что в России вводится налог на воду из скважины
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: