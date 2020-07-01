В селе Кушнаренково ведутся работы по благоустройству центральной площади

Кушнаренковский район | 01 июл 2020 | 23:27

В рамках программы "Формирование современной городской среды" идут работы по благоустройству общественного пространства центральной площади в с. Кушнаренково. Мероприятия по благоустройству площади будут проходить до 2024 года. Первый этап работ планируется завершить уже в этом году.







На реализацию проекта в 2020 году выделено 10,1 млн. рублей.



На данный момент проведены демонтажные и электромонтажные работы, установлены бортовые камни, ведется работа по устройству проезда с покрытием из брусчатки.

После завершения всех работ будет озеленена территория и установлены малые архитектурные формы (скамьи парковые, урны).

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Фото: kushnarenkovo.bashkortostan.ru

В 2021-2024 годах предусмотрено продолжение устройства проезда с покрытием из брусчатки (замена асфальта на брусчатку), установка памятника С.Е. Топорнину, трех больших зеленых зон, каскадов скамеек под длинным навесом-перголой, амфитеатра и сцены.Благодаря реконструкции, центральная площадь станет местом отдыха для гостей и жителей нашего района. Люди смогут приходить семьями, поиграть с детьми, пообщаться с друзьями. Также на центральной площади будут проводиться различные общественные мероприятия.