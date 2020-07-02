В Башкирии декретные, больничные, детские и другие пособия можно будет получить напрямую

| 02 июл 2020 | 11:15

С 1 июля в Башкирии запустили пилотный проект «Прямые выплаты» от фонда соцстрахования, как сообщает пресс-служба Роструда. Теперь декретные, больничные, детские и другие пособия будут начисляться сразу на счет работника, трудоустроенного официально.







Ранее сотрудник получал выплаты от своего руководства, а ФСС денежные средства ему возмещал. Теперь же независимо от того, какое финансовое положение у начальства, пособия будут гарантированными и своевременными.



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Сотрудники могут получить выплаты по временной нетрудоспособности (первые три дня за счет работодателя), заболеванию или несчастному случаю на производстве, постановке на учет по беременности на ранних сроках, при рождении и уходу за ребенком на 1,5 года, которые будут перечисляться каждый месяц с 1 по 15 число. Чтобы получить пособие, сотруднику необходимо подать документы своему руководителю. Он в свою очередь в сроки не позднее пяти календарных дней направит сведения в фонд соцстрахования. Расчет пройдет в течение десяти календарных дней. Необходимо отметить, что НДФЛ будет удерживаться с суммы за счет денежных средств фонда соцстрахования.