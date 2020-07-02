В Уфе здание ТЦ «Европа» планируют выкупить под онкоцентр

Уфа | 02 июл 2020 | 14:18

Минздрав Башкирии рассматривает возможность выкупа здания бывшего торгового центра «Европа» в Уфе. Как сообщает «Ъ», площадь планируют адаптировать под онкоцентр.







На данный момент здание площадью более 25 тысяч квадратных метров принадлежит предпринимателю Игорю Стрижневу, стоимость покупки и перестройки помещений оценивается в 5 млрд рублей. По информации издания, сделку согласовывают с Минздравом России, на чью финансовую поддержку рассчитывают местные власти. Отмечается, что новый хирургический корпус, который начнет функционировать в августе, не обладает достаточной вместимостью – именно поэтому Минздрав обратил внимание на пустующий ТЦ.



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Фото: shopandmall.ru

Напомним, что 22 января 2011 года в здании «Европа» случился крупный пожар, унесший жизни двоих уфимцев: 34-летнего рабочего и 17-летней посетительницы.