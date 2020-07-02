В Башкирии на заправках "Башнефти" можно расплатиться дистанционно

| 02 июл 2020 | 22:29

Бесконтактная оплата, ставшая еще более популярной в последнее время, упрощает и ускоряет привычные бытовые действия. Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»), запустила дистанционную бесконтактную оплату топлива на своих АЗС через сервис Яндекс.Заправки. Весь процесс происходит через мобильное приложение — водителю уже не нужно подходить к кассам.







Сейчас такая возможность есть на 66 заправочных станциях «Башнефти» в Уфе и некоторых районах республики. Сервис интегрирован в Яндекс.Навигатор (которым, согласно статистике, ежемесячно пользуется 21 млн российских водителей), Яндекс.Карты и отдельное приложение: он автоматически информирует водителя о наличии ближайшей АЗС, а также о предлагаемых видах топлива, стоимости и оптимальном маршруте. На самой заправке водителю остается только выбрать на смартфоне номер колонки, марку топлива и необходимый объем. Оплата происходит тут же, в приложении через привязанную к сервису банковскую карту. В результате водителю не нужно выходить из машины — если только вставить заправочный пистолет в топливный бак.

— Мне нравится, — делится впечатлением водитель Азат Тазетдинов. — В целом, интересное нововведение — нет очередей и сам процесс ускорился в несколько раз. Единственное, что непривычно — не нужно из машины выходить.

— Первый раз использовала Яндекс.Заправки, когда ехала по Навигатору с двумя маленькими детьми. Я вообще стараюсь избегать таких историй, когда ты с детьми заезжаешь на заправку — каждый раз стресс из-за того, что они остаются одни в закрытой машине. Есть очередь у кассы или нет — это все равно переживания. А тут здорово — они у тебя на виду, машина открыта, заправился и сразу поехал. Удобно и безопасно. И если что-то пошло не так, если ты, например, не успеваешь заправиться, то система это автоматически считывает, а списанные средства возвращаются на твой счет моментально — не нужно бежать с чеком к кассиру и что-то доказывать.









Молодая мама Евгения Андреева подчеркивает, что этот сервис очень удобен в случаях, когда в машине есть дети:Дистанционная оплата на заправках Уфы была внедрена в одно время с Москвой, Московской областью и Петербургом. Сейчас мобильный сервис доступен почти на 800 заправочных станциях «Роснефти» по всей стране, к осени их будет уже более 1100. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти» — это более 3000 АЗС под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК и ТНК. В дальнейшем планируется расширение количества дистанционных сервисов и услуг Яндекса, возможных для клиентов розничной сети «Роснефть». Что касается Яндекс.Заправок, то сервис подключен уже к 5112 российским АЗС.

Отметим, что на первую заправку для физических лиц через новый сервис предоставляется «приветственная» скидка 10%, также работает программа лояльности. Кроме того, сервис интегрирован в бортовой компьютер Яндекс.Авто. Для корпоративных клиентов (в том числе таксопарков через приложение Таксометр) разработана удобная система безналичных расчетов, которая позволяет профессионально управлять затратами на топливо, контролировать расходы на ГСМ и повысить эффективность деятельности предприятия.

Читать еще...





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram