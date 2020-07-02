В Башкирии на заправках "Башнефти" можно расплатиться дистанционно
| 02 июл 2020 | 22:29
Бесконтактная оплата, ставшая еще более популярной в последнее время, упрощает и ускоряет привычные бытовые действия. Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»), запустила дистанционную бесконтактную оплату топлива на своих АЗС через сервис Яндекс.Заправки. Весь процесс происходит через мобильное приложение — водителю уже не нужно подходить к кассам.
Сейчас такая возможность есть на 66 заправочных станциях «Башнефти» в Уфе и некоторых районах республики. Сервис интегрирован в Яндекс.Навигатор (которым, согласно статистике, ежемесячно пользуется 21 млн российских водителей), Яндекс.Карты и отдельное приложение: он автоматически информирует водителя о наличии ближайшей АЗС, а также о предлагаемых видах топлива, стоимости и оптимальном маршруте. На самой заправке водителю остается только выбрать на смартфоне номер колонки, марку топлива и необходимый объем. Оплата происходит тут же, в приложении через привязанную к сервису банковскую карту. В результате водителю не нужно выходить из машины — если только вставить заправочный пистолет в топливный бак.
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Отметим, что на первую заправку для физических лиц через новый сервис предоставляется «приветственная» скидка 10%, также работает программа лояльности. Кроме того, сервис интегрирован в бортовой компьютер Яндекс.Авто. Для корпоративных клиентов (в том числе таксопарков через приложение Таксометр) разработана удобная система безналичных расчетов, которая позволяет профессионально управлять затратами на топливо, контролировать расходы на ГСМ и повысить эффективность деятельности предприятия.