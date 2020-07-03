Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Башкирия подала заявки на конкурс по реконструкции общественных пространств

Башкирия подала заявки на конкурс по реконструкции общественных пространств

Башкирия подала заявки на конкурс по реконструкции общественных пространств

| 03 июл 2020 | 21:19

Города и районы Башкирии примут участие в конкурсе по реконструкции общественных пространств. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях.



«Мы подали сегодня новые заявки на федеральный конкурс по реконструкции общественных пространств в наших городах и районах. На этот раз номинированы проекты благоустройства восьми наших городов и двух исторических поселений (Сибай, Баймак, Белорецк, Межгорье, Учалы, Давлеканово, Туймазы, Благовещенск, Воскресенское и Зилаир). Результаты объявят осенью 2020 года, а реализация проектов начнется в 2021 году», – говорится в сообщении.

В Агидели появится новый парк «Волны Агидели»

Читайте также:

В Агидели появится новый парк «Волны Агидели»
Отмечается, что ранее победителями конкурса стали восемь населенных пунктов республики, в числе которых Мелеуз, Янаул, Дюртюли, Агидель и Николо-Березовка. Сейчас в них активно идет реконструкция общественных пространств, работы завершатся до конца 2020 года.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: социальные сети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: