В Кушнаренковском районе близится к завершению строительство пожарной части

Кушнаренковский район | 03 июл 2020 | 22:40

Сегодня в ходе своей рабочей поездки глава Башкирии в селе Кушнаренково ознакомился с ходом строительства пожарной части № 85. Возведение важного для безопасности района объекта началось осенью 2018 года и в настоящее время близится к завершению – ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. В депо будут дежурить четыре караула.







В каждом из них – 5 человек личного состава и четыре единицы техники. В здании также располагается 18-й пожарно-спасательный отряд с личным составом в количестве 14 человек. Стоимость объекта – 60,5 млн рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется летом этого года.









Радий Хабиров осмотрел помещения пожарной части, поинтересовался оснащённостью необходимой техникой и оборудованием. По словам пожарных, им необходимо обновить две машины, а также дооснастить депо. Глава республики поручил выделить на эти цели средства из республиканского бюджета.Председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил, что к 2030 году в Башкортостане планируется построить 28 новых пожарных депо и ещё семь – в рамках федеральной программы. В этом году проектируются аналогичные объекты в сёлах Сайраново (Ишимбайский район), Амзя (Нефтекамск), Булгаково (Уфимский район) и Красноусольский (Гафурийский район).

Кроме того, на Павловском водохранилище появится база для спасателей. «Такие объекты важны, потому что помогают сберечь людей. И это даёт результат. Смертность у нас падает, несмотря на коронавирус, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы ничего не рисуем, мы спасаем жизни. Если заниматься серьёзно, то можно решить любую проблему».

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Фото: пресс-служба главы Башкортостана