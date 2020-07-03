В Кушнаренковском районе близится к завершению строительство пожарной части
Кушнаренковский район | 03 июл 2020 | 22:40
Сегодня в ходе своей рабочей поездки глава Башкирии в селе Кушнаренково ознакомился с ходом строительства пожарной части № 85. Возведение важного для безопасности района объекта началось осенью 2018 года и в настоящее время близится к завершению – ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. В депо будут дежурить четыре караула.
В каждом из них – 5 человек личного состава и четыре единицы техники. В здании также располагается 18-й пожарно-спасательный отряд с личным составом в количестве 14 человек. Стоимость объекта – 60,5 млн рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется летом этого года.
Радий Хабиров осмотрел помещения пожарной части, поинтересовался оснащённостью необходимой техникой и оборудованием. По словам пожарных, им необходимо обновить две машины, а также дооснастить депо. Глава республики поручил выделить на эти цели средства из республиканского бюджета.
Кроме того, на Павловском водохранилище появится база для спасателей. «Такие объекты важны, потому что помогают сберечь людей. И это даёт результат. Смертность у нас падает, несмотря на коронавирус, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы ничего не рисуем, мы спасаем жизни. Если заниматься серьёзно, то можно решить любую проблему».
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