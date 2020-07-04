В Госкомстрое Башкирии сообщили, когда обманутые дольщики СК "Квартал" получат ключи от квартир

Уфа | 04 июл 2020 | 11:27

Стало известно, когда власти планируют сдать недостроенный объект СК «Квартал» в Уфе. Об этом сообщили в Госкомстрое Башкирии сегодня, 4 июля.







Ранее обманутые дольщики «Квартала» пришли на свой недострой с детьми и воздушными шарами, надеясь, что им наконец выдадут ключи от их квартир, однако этого не произошло. Возмущенные горожане обратились за помощью к главе республики Радию Хабирову, напомнив о том, что он обещал решить их проблему к 30 июня.

— Учитывая, что в отношении застройщика введена процедура конкурсного производства, жилой объект СК «Квартал» включен в Единый реестр проблемных объектов, — сообщили в Госкомстрое Башкирии. — В соответствии с региональным планом-графиком по проблемным объектам республики — ввод в эксплуатацию дома литер 24 в квартале 533 в Кировском районе Уфы РБ запланирован не позднее 2021 года при софинансировании мероприятий «Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства».

— Докапитализация Фонда защиты прав дольщиков позволит достроить объекты со сроком ввода в 2020–2021 году и выполнить обязательства перед максимально возможным количеством обманутых дольщиков, — уточнили в ведомстве. — Мы направили пакет документов по объекту, после заявку на предмет финансирования рассмотрит наблюдательный совет Фонда. По его решению восстановить свои права граждане смогут либо путем завершения строительства домов, либо выплатой компенсаций с учетом результатов экспертизы состояния объектов.









Как объяснили в Госкомстрое, СК «Квартал» включили в заявку о софинансировании строительства за счет средств федерального фонда защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей.

Дольщики СК «Квартал» остались без жилья еще в 2013 году. Они уже объявляли голодовку, обращались к Путину со стихами. Ситуация осложняется тем, что директор СК скончался, поэтому работу подрядчиков некому контролировать.

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Фото: Обманутые дольщики Башкортостана| / Vk.com