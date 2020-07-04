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В Башкирии землю в девяти районах Радий Хабиров признал особо ценной

В Башкирии землю в девяти районах Радий Хабиров признал особо ценной

| 04 июл 2020 | 15:09

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил список ценных угодий в девяти районах республики, которые можно будет использовать исключительно в сельском хозяйстве.



Уточняется, что общая площадь данных территорий – более 14 гектаров. Причем, 13 из них находятся в Уфимском районе, 7 –в Баймакском, 4 – в Кушнаренковском, 3 – в Стерлитамакском, 2 – в Бирском, а также по одному – в Давлекановском, Ермекеевском, Мечетлинском и Чишминском районах.

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Отмечается, что правообладателями земель числятся федеральные и республиканские государственные структуры, госпредприятия и университеты.

Ранее сообщалось, что в Шаранский район за клубникой едут со всей Башкирии. Этим летом предприниматели Шаранского района, которые выращивают клубнику, собрали богатый урожай - с гектара выходило до 15 тонн.
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Источник: gorobzor.ru

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