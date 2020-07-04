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В России могут увеличить налоговый вычет при покупке жилья

В России могут увеличить налоговый вычет при покупке жилья

| 04 июл 2020 | 15:24

В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый имущественный вычет для жителей России при покупке недвижимости. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.



В настоящее время, купив недвижимость, россияне могут вернуть подоходный налог 13 процентов с суммы до двух миллионов рублей и с суммы до трёх миллионов рублей по процентам по кредиту.

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Евгений Федоров уверен, что эти суммы не отвечают современным реалиям и далеки от стоимости жилья. Он подготовил письмо премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину, с просьбой рассмотреть возможность увеличения в два раза сумм, с которых граждане могут получить налоговый вычет, до четырёх миллионов и шести миллионов рублей соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Источник: i-gazeta.com

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